Una mujer de 25 años fue detenida por elementos de la Policía Estatal en calles del fraccionamiento Ojocaliente III, luego de que presuntamente le encontraran 10 envoltorios con sustancia granulada con características similares a las del cristal.

La captura ocurrió durante el Operativo Pescador, cuando oficiales de la Unidad Especial Preventiva realizaban labores de vigilancia por avenida San Francisco de los Viveros, en el cruce con la calle Loretito.

En ese punto observaron a una mujer que insultaba a los transeúntes. Según el reporte policial, al notar la presencia de los uniformados adoptó una actitud evasiva y comenzó a correr, por lo que los agentes fueron tras ella y lograron alcanzarla metros adelante.

Una policía realizó la inspección corporal de la detenida, quien se identificó como Ángela N., de 25 años. Entre sus pertenencias fueron localizados 10 envoltorios con una sustancia granulada con características propias del cristal, cuyo peso aproximado fue de 18 gramos.

Ángela N. y los envoltorios asegurados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puestos a disposición del agente del Ministerio Público en turno.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica de la detenida.