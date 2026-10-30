Un hombre que presuntamente irrumpió en la vivienda de su expareja sentimental para amenazarla de muerte fue vinculado a proceso por el delito de amenazas. El acusado, identificado como Ernesto “N”, ya se encontraba recluido en un centro penitenciario por su probable participación en otro hecho delictivo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2024, cuando el señalado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, con quien anteriormente había mantenido una relación sentimental e incluso compartido vivienda.

Sin embargo, para entonces ya no vivían juntos. Pese a ello, Ernesto “N” presuntamente entró al inmueble y amenazó reiteradamente a su expareja con quitarle la vida.

La denuncia permitió abrir una carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión, cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) dentro del propio centro penitenciario, donde el imputado permanecía recluido desde el 16 de octubre por su probable intervención en otro delito.

Durante la continuación de la audiencia inicial, una jueza de Control determinó vincularlo a proceso por amenazas y le impuso como medida cautelar el sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución determinada.

Además, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.