Por causas desconocidas, un joven se ahorcó en el interior de su domicilio, el cual se ubica en la colonia Ex Ejido Salto de Ojocaliente. El hallazgo lo realizó su esposa.

Fue a las 01:30 horas, cuando se notificó al C-4 Municipal que en una vivienda ubicada en la calle Segunda Privada Reforma Agraria, en la colonia Ex Ejido Salto de Ojocaliente, se encontraba una persona del sexo masculino inconsciente, luego de que había intentado suicidarse.

Al lugar de los hechos se trasladaron policías preventivos del Destacamento “Morelos”, quienes al hacer su arribo se percataron que el joven ya había sido descolgado.

Al confirmar que todavía estaba vivo, comenzaron a realizar maniobras de RCP durante varios minutos.

Sin embargo, más tarde, cuando llegó la ambulancia ECO-431 del ISSEA y los paramédicos se disponían a continuar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, confirmaron que ya había muerto.

El ahora occiso respondía al nombre de Luis Fernando y contaba con 20 años.

Fue su esposa María Guadalupe, de 22 años, quien señaló que al buscar a su esposo lo encontró en una de las habitaciones colgado del cuello con una soga de plástico color verde, en el interior de un closet.

De inmediato lo descolgó y llamó a los servicios de emergencia, aunque lamentablemente a pesar de los esfuerzos realizados por los policías preventivos de Aguascalientes, no lograron salvarle la vida.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se presentaron al lugar del suicidio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.