Un hombre identificado como César “N” fue vinculado a proceso por posesión de cocaína, luego de que las autoridades lo relacionaran con 36 envoltorios de droga que presuntamente estaban destinados a su comercialización en Aguascalientes.

El caso se remonta al 11 de abril de 2024, cuando policías estatales interceptaron al sujeto sobre avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Solidaridad II, donde presuntamente le encontraron entre sus pertenencias 36 envoltorios de plástico con una sustancia granulada.

La droga fue sometida a estudios de laboratorio por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, cuyos resultados confirmaron que se trataba de cocaína.

Las investigaciones apuntaron a que el narcótico presuntamente sería comercializado, por lo que posteriormente agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra César “N”.

Una vez presentado ante el Juez de Control, el Ministerio Público expuso los datos de prueba reunidos en su contra, con los cuales se obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcóticos.

El juzgador también ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva y concedió un mes para el cierre de la investigación complementaria.