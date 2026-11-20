Un sujeto identificado como Luis “N”, alias “El Güicho”, de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Estatal en calles de la colonia Insurgentes, luego de que le encontraron dos bolsas con aproximadamente 80 gramos de hierba con características de la marihuana.

La captura ocurrió sobre la calle Doctor Mariano Azuela, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie.

Su comportamiento provocó que los oficiales fueran tras él y lograran darle alcance metros adelante, donde procedieron a realizarle una revisión corporal preventiva.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso conjunto fue estimado en 80 gramos.

Ante el hallazgo, “El Güicho” fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El individuo quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.