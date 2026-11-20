Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes tras ser sorprendido con una bolsa que contenía aproximadamente 55 gramos de hierba verde y seca, con características similares a las de la marihuana, en calles del fraccionamiento Morelos I.

La captura ocurrió sobre la calle Chichén Itzá, donde oficiales de la Unidad Especial Preventiva realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que mostraba una actitud evasiva a unos metros de una institución educativa.

Ante su comportamiento, los uniformados decidieron aproximarse para efectuar una revisión preventiva.

El sospechoso se identificó como Adrián N., de 23 años, a quien durante la inspección corporal le encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con aproximadamente 55 gramos de la sustancia vegetal.

Tras el hallazgo, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, junto con la sustancia asegurada.