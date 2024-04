El legendario músico británico Sting está ofreciendo un concierto inolvidable en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos, donde ha dejado a los asistentes completamente maravillados. El evento, que registra un lleno total, se caracteriza por la intensa conexión del artista con el público, manifestada desde su entrada al escenario con una camisa gris sin mangas y pantalón negro, mientras que su banda opta por un uniforme completamente negro.

Sting, con su característica voz suave y profunda, abrió el espectáculo con «Message in a Bottle«, seguido de éxitos de The Police como «Every Little Thing She Does is Magic» y «Every Breath You Take«. Además, interpretó clásicos de su carrera solista como «Englishman in New York» y «Shape of My Heart«, temas que siguen resonando con fuerza entre generaciones de fanáticos.

El carisma de Sting no solo se evidencia en su impecable ejecución musical, sino también en su cálido saludo en español:

“Buenas tardes, es un placer estar aquí”

provocando una ovación de los asistentes, que celebraron su esfuerzo por conectar con ellos en su idioma.

Un momento emotivo se registró cuando el ex líder de The Police tomó un peluche del «Dr. Simi» y lo colocó en una mesita del escenario, sumándose a otras personalidades que han recibido este tipo de muñecos como muestra de cariño del público.

El Foro de las Estrellas es el escenario perfecto para que Sting demuestre por qué sigue siendo una figura relevante en la música internacional, ofreciendo una noche que quedará grabada en la memoria de todos los que tienen la fortuna de asistir.