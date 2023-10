Cuando el director David Guggenheim presentó en el Festival de Sundance “Una Verdad Incómoda”, su debut como documentalista, un reportero le indicó que su película “era como un pez emplumado que no podía nadar o volar”. El triunfo subsecuente del filme en los Óscar debió ser el más dulce néctar para el cineasta y, ahora, con este trabajo titulado “Still: Una Película de Michael J. Fox”, nos presenta un documental que vuela y nada a placer en la consciencia y mirada del espectador al manejar un retrato del otrora astro del cine y TV -aún admirado y adorado por cinéfilos y fans de su trabajo- sin euforias, eulogias o condescendencias, sólo una historia de vida que se hila con mucha prudencia y sensatez donde el rostro de Fox, maltratado por el severo Parkinson que lo castiga desde hace décadas, revela un mapa existencial que conduce a un estado de tranquilidad interna que colisiona en diversas escenas con la violencia corpórea que domina su menudo cuerpo, en particular una toma donde, esforzándose para caminar con naturalidad, cae estrepitosamente, rematando con un comentario que conmueve y divierte. La cinta emplea recursos ingeniosos y evocativos para desarrollar su contenido, desde recreaciones fotografiadas en un contexto alusivo y no explícito, hasta un montaje ingenioso que utiliza una variedad de tomas y escenas de sus películas para reafirmar o enriquecer ciertos puntos narrativos de la historia. Guggenheim aplica con sapiencia los recursos dramáticos y discursivos del documental para abordar la figura del actor en términos biográficos claros y destilados que permitan comprender quién es como individuo y como artista, a la vez que lo coloca frente a la cámara para, de su propia boca sometida a un incontrolable temblor, pero con palabras que se enuncian con paradójica firmeza y solidez, develar su sentir y necesidad de permanencia (después de todo, “Still” se traduce como “quietud” y “aún”, palabras que expresan, en sentido análogo, lo que Fox anhela en su vida).

“Still: Una Película de Michael Fox” es un trabajo que reafirma, mediante una mirada honesta y sincera tanto de su sujeto-tema como del director, la necesidad de confrontar adversidades, valiéndose de un montaje inteligente, una administración sensible y madura de los componentes dramáticos sin recurrir a conclusiones dulzonas y la idea de que, si un actor que se ha enclavado en la cultura popular a través de roles icónicos en películas que han trascendido generaciones, aún permanece a pesar de un mal de intermitencia fatídica, entonces tal vez uno también pueda sortear ciertos escollos.

“DULCES Y SANGRIENTOS 16” (“TOTALLY KILLER”) – AMAZON PRIME VIDEO

Al ver el tráiler de esta película, mi ochentero interno no pudo resistir una premisa que, si bien ya tuvo su repaso en la cinta “The Final Girls” hace 7 años, posee cierto encanto: una chica moderna viaja al pasado vía una máquina del tiempo hasta 1987 con la misión de salvar a su madre de una muerte inminente a manos de un asesino enmascarado. Una vez vista la película, me topé con un churro relleno de bobaliconería azucarada con una mediocre actriz protagónica -Kiernan Shipka- que bien haría en dedicarse a otra cosa, como la extorsión telefónica o militar para un partido político marrón, antes que participar en otra cinta, pero bueno, mea culpa por sucumbir a mis instintos geek. Así pues, tenemos que un pueblo suburbano, que alguna vez fuera asolado por “El Asesino de los 16” (ya saben, porque tenía predilección hacia las dieciseisañeras además de alojarles el mismo número de un cuchillo en diversas zonas anatómicas), de nuevo sufre el azote del homicida una vez que la mamá de Jamie (Shipka), una castrosa adolescente que rezonga y difiere con ella a cada oportunidad, es víctima del psicópata. Aprovechando que su mejor amiga es una cerebrito y ha construido una máquina del tiempo a partir de una cabina fotográfica (no miento), se avienta un viajecito espacio-temporal hacia los 80’s para rescatar a su madre. Una vez ahí, deberá resolver el misterio sobre la identidad del maniático mientras busca acoplarse a la vida estudiantil de una década que le resulta casi alienígena, sobre todo cuando descubre que su madre, padre y un grupo de chicas apodadas “Las Mollys” (ya saben, por Molly Ringwald) destinadas a ser ultimadas por el desequilibrado sujeto, son unas pesadas y advenedizas que contrastan con la imagen que Jamie tenía de su progenitora. Todo es un “Volver al Futuro” (de hecho, esa producción se invoca varias veces) en bis terrorífico que pudo cuajar y volverse un placer culposo si no fuera por un apestoso guion que no sabe qué hacer exactamente con la ingeniosa situación, abandonando la trama en un camino de chistes y situaciones muy brutas, y un abuso de la experiencia “pez fuera del agua” que alcanza límites chocantes y sangrones. Ni modo, para posmodernidades de esta calaña, mejor ver “Feliz Día de tu Muerte” o la ya mencionada “Final Girls”, que, sin ser una maravilla, se conduce con poquita más gracia y entendimiento de sus géneros.

