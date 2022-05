Asegura la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no tener hasta el momento ninguna observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por atentar contra los derechos humanos en las detenciones que se hacen en la FNSM, informó Antonio Martínez Romo.

En materia de posibles agresiones que algunos feriantes han denunciado en redes sociales por parte de elementos municipales, Martínez Romo declaró que hasta este momento nadie se ha presentado a denunciar un tema de abuso.

“Volvemos a abrir la posibilidad de que la gente que quiera denunciar, la puerta de mi oficina, la del Comandante Gonzalo, la del Comandante Arturo en Seguridad como en Movilidad cuando haya alguna situación del elemento, estamos abiertos para atenderlo con oportunidad”, recalcó.

Respecto a si la SSPM ha recibido alguna recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el comisario declaró: “hasta ahora no tengo recomendaciones, creo que sería esperar el término de la feria para estar en posición de saber si derechos humanos tuvo alguna queja”.

Antonio Martínez Romo aseguró que su corporación y la CEDH han estado trabajando de cerca, “les permitimos los accesos al área de Justicia Municipal y ellos están a diario viendo el trabajo que tenemos para que no se violenten los derechos humanos, no con ello quiere decir que en otro punto del polígono de la Feria, algún elemento en una intervención a la persona no le guste y pueda hacer la queja, estamos abiertos para ello”, expresó.

Las recomendaciones emitidas por la CEDH son una resolución con base en investigaciones y análisis realizados, donde se demuestra que la autoridad o servidor público incurrió en violaciones a los derechos humanos de algún ciudadano, en ella se pide a las corporaciones que hagan responsable a quien incurrió en la falta.

La recomendación es pública y no se vincula con la autoridad o servidor público a quien se dirige, no puede ser anulada ni modificada, una vez emitida, el señalado tiene 10 días hábiles para informar si acepta o no la resolución.

