El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, participó en el Seminario Regional CALEA México 2026, celebrado en Nuevo León, donde representantes de instituciones de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá intercambiaron experiencias sobre profesionalización, transparencia y evaluación de corporaciones policiales.

Acudió acompañado de integrantes del equipo responsable de los procesos de acreditación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes participaron en sesiones de trabajo relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y gestión institucional.

El encuentro tuvo como propósito revisar mecanismos de evaluación y procedimientos administrativos que permitan a las instituciones participantes avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés).

Este organismo desarrolla esquemas de acreditación mediante los cuales se evalúan las políticas, los procedimientos y las prácticas operativas de las corporaciones de seguridad, con criterios orientados a mejorar su funcionamiento y fortalecer los mecanismos de supervisión institucional.

De acuerdo con la SSPE, la participación de la delegación estatal estuvo enfocada en fortalecer sus procesos internos de acreditación y conocer experiencias de otras instituciones que trabajan bajo estos modelos de evaluación.

Martínez Romo señaló que la incorporación de estándares internacionales forma parte de las acciones dirigidas a mejorar la preparación del personal, la eficiencia operativa y la transparencia de la corporación.

El secretario sostuvo que estos mecanismos permiten brindar una atención más cercana a la ciudadanía y promover la revisión permanente de los procedimientos institucionales.