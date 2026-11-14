Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: A 30 años de su estreno, Space Jam nació de un comercial con Michael Jordan y Bugs Bunny y exigió una compleja mezcla de cine y animación.

El primer partido de Michael Jordan junto a Bugs Bunny no fue en Space Jam, sino cuatro años antes, cuando enfrentaron a unos grandulones en «Hare Jordan», un comercial de Nike transmitido durante el Super Bowl de 1992.

El publicista Jim Riswold, de Wieden+Kennedy, ideó el anuncio y Joe Pytka lo dirigió; incorporar al conejo a las imágenes reales requirió unos 3 mil dibujos de 25 artistas, según informó entonces Los Angeles Times.

Nike volvió a reunirlos en otro comercial en 1993, pero fueron David Falk, representante de Jordan, y su socio Ken Ross quienes llevaron a Warner Bros. la propuesta de hacer una película, todavía sin una historia definida.

El estudio no la aceptó de inmediato, recordó Dan Romanelli, entonces responsable de productos de consumo de Warner, quien veía potencial comercial en reunir al basquetbolista con los Looney Tunes.

Romanelli le mostró el comercial a Lucy Fisher, ejecutiva de producción de Warner Bros., quien, aunque era admiradora de Michael Jordan, no seguía particularmente el basquetbol.

«Puedo imaginar toda la película. No sé cuál es la historia, pero la dinámica es fantástica», recordó Fisher a The Washington Post.

La ejecutiva consideró que la combinación podía atraer también a espectadores ajenos al deporte y respaldó el proyecto, que más tarde recibió la autorización de Bob Daly.

Ivan Reitman se sumó como productor y Pytka pasó de dirigir los anuncios a encargarse del largometraje, cuyo argumento incorporó el retiro temporal de Jordan de la NBA y su paso por el beisbol para llevarlo a un mundo animado donde debía enfrentar a unos extraterrestres.

Así se construyó Space Jam

Para filmar los partidos, Warner transformó el escenario 22 en una cancha rodeada de superficies verdes y marcas para ubicar a los personajes animados; allí transcurrieron dos tercios de los 60 días de rodaje.

Jordan no jugó solo frente al vacío: actores y basquetbolistas vestidos de verde ocuparon los lugares de sus compañeros animados para darle referencias de mirada y movimiento, mientras el balón era real cuando estaba en sus manos.

Fuera del set, siguió entrenando para la siguiente temporada de los Chicago Bulls en una cancha construida por Warner, donde jugaba con otros basquetbolistas entre jornadas de filmación.

Tras el rodaje, los animadores tuvieron que incorporar a Bugs Bunny, el Pato Lucas y los demás personajes a las escenas, además de recrear digitalmente la pelota cuando Jordan dejaba de sostenerla.

«Parecía una tarea imposible: teníamos diez meses para realizar toda la animación y afrontar un cambio de dirección», recordó la coproductora de animación Allison Abbate a Cartoon Brew, al referirse a la reorganización del trabajo tras la filmación.

El trabajo se repartió entre estudios de varios países, que enviaban dibujos para corrección por mensajería o fax porque todavía no utilizaban correo electrónico, recordó el animador Neil Boyle; Abbate también contó que marcaban en rojo las tarjetas de las tomas terminadas para visualizar los avances.

Los dibujos hechos sobre papel se digitalizaban y Cinesite los integraba a las imágenes reales junto con efectos tridimensionales, aunque el uso de computadoras también traía problemas.

«A veces teníamos que apagarlo todo, subir al undécimo piso y reiniciar todas las máquinas a mano», recordó el supervisor técnico Fraser MacLean a Cartoon Brew.

Mientras se completaba la animación, Warner preparaba juguetes, ropa, promociones y un sitio de internet que aún conserva materiales del rodaje; Nike no participó como socio publicitario del estreno porque tenía reservas sobre cómo se llevaría a cabo la película, según declaró Falk a Advertising Age en 1996.

El salto a la gran pantalla

Space Jam llegó a las salas estadounidenses el 15 de noviembre de 1996 y a México el 25 de diciembre; en todo el mundo recaudó unos 230.6 millones de dólares, según Box Office Mojo.

Space Jam en cifras

80 millones de dólares

Presupuesto estimado de producción.

27.5 millones de dólares

Recaudación durante el primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

90.6 millones de dólares

Taquilla acumulada en Estados Unidos y Canadá.

230.6 millones de dólares

Recaudación mundial acumulada.

Fuentes: The Numbers, para el presupuesto estimado, y Box Office Mojo, para los datos de taquilla.

La película también recibió valoraciones contrastantes de la crítica: Roger Ebert elogió la combinación de deporte y animación, mientras Rita Kempley, de The Washington Post, cuestionó su carácter publicitario.

Treinta años después, Nike, que no participó como socio promocional del estreno, se sumó al aniversario a través de Jordan Brand, que volvió a colaborar con Wieden+Kennedy y miembros del equipo de animación de Warner Bros. en una campaña que incluye tenis, ropa y una miniserie documental con Michael Jordan.