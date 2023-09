Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Una madre protegió valientemente a su hijo después de que un oso negro subió a la mesa en la que pasaban un día de campo y, a tan sólo centímetros de ellos, devoró los tacos y enchiladas con los que iban a festejar el cumpleaños del menor.

Macías, de la Ciudad de México, viajó el lunes al Parque Ecológico Chipinque, en las afueras de esta ciudad, para celebrar el cumpleaños 15 de su hijo Santiago, quien tiene síndrome de Down.

Poco después de que se sentaron a comer, el oso llegó y devoró papas a la francesa, enchiladas, tacos y salsa. Su amiga Ángela Chapa grabó un video en el que se ve a Macías permanecer estoica a unos cuántos centímetros de distancia de la boca del oso mientras abraza y le cubre los ojos a Santiago. Agachó la mirada para evitar hacer cualquier cosa que el animal pudiera considerar una amenaza.

«Lo más grave era que Santiago se fuera a asustar», recordó Macías en entrevista con la agencia AP.

«Santiago le tiene mucho miedo a los animales, a los perros, a los gatos, cualquier animal le asusta mucho. Por eso le tapé los ojos, porque yo no quería que lo viera y que fuera a gritar o hacerle salir corriendo».

La mujer contó que ella y su amiga habían contemplado previamente la posibilidad de encontrarse con un oso -los cuales suelen deambular por el parque, pero más hacia el anochecer y el amanecer, no al mediodía- por lo que idearon un plan.

«Vamos a hacer un juego donde le vamos a tapar los ojos a Santiago y vamos a ser como estatuas de marfil», recordó que ensayaron el plan.

Y fue exactamente lo que hicieron: Santiago permaneció inmóvil, a pesar de que «el oso estaba muy cerca de nosotros, o sea, oíamos cómo gruñía, como estaba comiendo, olías al oso, o sea, estaba de verdad muy, muy cerca».

Cuando se le preguntó si le dio miedo, Santiago, quien asiste a una escuela secundaria en Ciudad de México, respondió: «Sí, mucho».

Ángela, quien grabó el video, vive en Monterrey y sabe qué hacer en caso de un encuentro con un oso negro: Nunca correr.

Vio que había un plato con enchiladas que el oso no había comido -el animal parecía preferir las papas a la francesa y, como buen mexicano. Así que ella arrojó el plato de enchiladas después de mostrárselo al oso. Tal como era de esperarse, el animal fue tras la comida y Ángela se interpuso entre Silvia, Santiago y el oso, permitiéndoles retroceder despacio y en calma.

El oso eventualmente se fue. Santiago y su familia fueron por más tacos y todo terminó bien.

«Yo creo que soy una mamá que cuidó a su cachorro», finalizó Silvia.