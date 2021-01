Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en el tema de redes sociales “es bastante maleta”, pues los medios impresos predominaron en su vida.

“Acuérdate de algo, mi edad, no me da mucho para las redes sociales ni para la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática, las que sí son súper, súper buenas son mis nietas y mis nietos, eso sí te puedo decir que me dicen ‘ay abuela, tú estás muy atrasada’.

“El papel y los medios impresos fueron para mí lo normal durante prácticamente toda mi vida, soy de otra generación, pero además sí respeto muchísimo y que como dice el Presidente ‘benditas redes sociales’, pero soy de otra generación”, comentó en conferencia matutina.

La titular de Segob señaló que las redes sociales son un reto para su generación, por lo que se está “modernizando” en este tema.

“Estoy tratando de modernizarme y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y es un reto para mi generación avanzar junto con estas generaciones que ya se manejan ya sin papel prácticamente y todo digital”, agregó.

‘Me enoja muchísimo’

Cuestionada sobre el caso del doctor Diego Araiza, quien, se difundió en redes, deseó daños al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria Sánchez Cordero mostró su molestia por la situación que consideró una “violación a normas éticas”.

“Créeme que a mí también me lastimó y me molestó muchisímo este tipo de violencia, porque es violencia y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales, éticas, que un médico debe de respetar. Y me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más”, afirmó.

A la funcionaria federal también se le planteó que la diputada local Carmen Lilia Cantú realizó una fiesta con al menos cien personas y tras la difusión en medios amenazó a un periodista, por lo que la Secretaria condenó los hechos, ofreció tener un diálogo y dar cauce a presuntas conductas delictivas.

“Es muy grave lo que está denunciando, por principio ella no debió haber hecho una fiesta, acuérdate de algo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en toda esta pandemia ha apelado a la población para que se autoconfine y respeten las medidas que están siendo dictadas por el sector salud.

“Desde luego el otro tema de la amenaza, fatal también, muy poco afortunada por decir lo menos. Yo platicaría con ella desde luego”, aseguró.