Rafael Oliver López López Agencia Reforma

Beijing, China: La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión con el Mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la APEC 2026 en Shenzhen, China.

La Mandataria federal tuvo un encuentro con la prensa tras su reunión con el Presidente chino, Xi Jinping, y ahí fue cuestionada sobre una posible reunión con Trump.

¿Cuándo ve a Trump, Presidenta?, se le preguntó.

«Mañana, mañana una reunión breve, bilateral», respondió Sheinbaum.

El lunes, luego de haberse reunido con la comunidad de mexicanos en China, la Presidenta había dicho que no tenía planeada alguna reunión con Trump y que probablemente su encuentro con el Mandatario republicano sería hasta la reunión del G20, a realizarse en la primera quincena de diciembre.

«Mmm… no lo tenemos planeado, igual y se da la oportunidad de un saludo, pero recuerden que vamos a ir a Mar-A-Lago a la reunión del G-20, entonces probablemente ahí se dé más bien una reunión», dijo ayer.

Este martes, Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones bilaterales con el Presidente de China, Xi Jinping, y con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.