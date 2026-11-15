Un total de mil 787 jóvenes de la clase 2008 y remisos participaron en el sorteo del Servicio Nacional Militar (SNM), realizado este domingo en la explanada del Palacio Municipal de Aguascalientes, como parte del proceso de reclutamiento correspondiente a quienes deberán cumplir con esta obligación durante 2027.

El procedimiento de insaculación se desarrolló ante representantes de la XIV Zona Militar, autoridades municipales y jóvenes registrados para realizar su Servicio Militar Nacional el próximo año.

El sorteo forma parte de los procedimientos establecidos para determinar la modalidad en que los conscriptos cumplirán con sus obligaciones militares, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la ceremonia, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, dirigió un mensaje a los participantes, en el que hizo referencia a la responsabilidad ciudadana y a la importancia de contribuir a la sociedad.

En la ceremonia participaron el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, Enrique García López; el teniente coronel de Arma Blindada, Luis Enrique Morales, y el jefe del Departamento de Reclutamiento Municipal, Christian Llamas Montemayor.