Para aligerar la estancia de los pacientes internados por COVID-19, médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 se tomaron un momento para festejar el onomástico de uno de ellos.

René, quien fue diagnosticado con coronavirus e internado en este hospital de la entidad, cumplió 40 años y el personal médico le cantó “Las Mañanitas”. Además, recibió de regalo la noticia de que su estado de salud ha mejorado favorablemente, así lo informó el director, Gilberto Medina Noriega.

El médico dio a conocer que el joven paciente acudió a la unidad el 1°. de junio, después de presentar insuficiencia respiratoria. Por su enfermedad renal crónica, los médicos determinaron su internamiento para no poner en riesgo su estado de salud. Sin embargo, le realizaron la prueba COVID-19, la cual resultó positiva.

A pesar de no poder estar con sus seres queridos, con el apoyo de una videollamada que el personal de salud coordinó, René también recibió felicitaciones por parte de su familia, quienes se encontraban afuera de la unidad.

“Cuanto antes se inicie el manejo hospitalario de los pacientes contagiados, es mayor la probabilidad de recuperación, por lo que reiteramos reportar de inmediato los síntomas y su agudización”, expuso el especialista.

Agregó que, en medio de la difícil situación que se vive a causa de esta emergencia sanitaria, los pacientes contagiados no solo tienen que enfrentarse a los síntomas del virus, sino también tienen que luchar contra el distanciamiento con su familia.

El doctor Medina Noriega hizo extensivo su agradecimiento y reconocimiento a todo el personal de salud, que además de luchar por salvar la vida de los pacientes, busca la manera de darles un poco de felicidad.

