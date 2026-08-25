Sorprenden a sujeto golpeando a una mujer en la 45

Un joven de 24 años fue detenido por policías del Mando Coordinado luego de ser sorprendido presuntamente mientras agredía físicamente a una mujer sobre la carretera federal 45, en territorio de Pabellón de Arteaga.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 30, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron la agresión contra una joven de 21 años.

Ante lo que ocurría a un costado de la carretera, los agentes intervinieron para controlar la situación y aseguraron al presunto responsable, quien se identificó como Presiliano “N”, de 24 años.

El sujeto fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, señalado por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.