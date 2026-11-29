Con las dos llantas desmontadas y en plena vía pública, una motocicleta con reporte de robo fue localizada por elementos de la Policía Estatal, quienes sorprendieron a un hombre mientras desmantelaba la unidad en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, al oriente de Aguascalientes.

Los hechos quedaron al descubierto cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Carlos Fuentes Mares, donde detectaron al individuo manipulando una motocicleta Italika, en color negro, modelo 2023 y sin placas de circulación.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó escapar a pie, pero fue interceptado metros adelante por los oficiales.

El detenido se identificó como César N, de 40 años de edad, quien no pudo acreditar la propiedad de la motocicleta. Al consultar los datos de la unidad en el Sistema Plataforma México, los policías confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

César fue trasladado junto con las piezas de la motocicleta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica.