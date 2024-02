Sorprenden a la Bonaterra

La cancha de los Hermanos Carreón reabrió sus puertas para acoger un emocionante encuentro de baloncesto universitario, el primero del año en Aguascalientes. El partido enfrentó a la Universidad Panamericana Campus Bonaterra y los Linces de la UVM Querétaro, dos destacados equipos de la División II de la Conferencia Bajío Occidente.

El juego comenzó con un equilibrio entre ambos equipos, marcándose los puntos con moderación. La igualdad de condiciones mantuvo el partido cerrado, elevando la tensión sin que ninguno de los equipos cediera terreno fácilmente.

La UVM Querétaro logró una pequeña ventaja de tres puntos al final del primer cuarto. Sin embargo, en el segundo, los Linces encontraron su ritmo, superando los 30 puntos en ese periodo para irse al descanso con una ventaja de quince puntos, dejando a la UP Bonaterra en busca de respuestas.

En la segunda mitad, Bonaterra intensificó su esfuerzo, acortando la distancia y generando expectativa de una posible remontada. A pesar de esto, la UVM mantuvo su sólido desempeño y control del juego para asegurar la victoria con un marcador final de 78-85, demostrando el nivel competitivo de ambos equipos.

Alexis Maldonado, con 29 puntos, y Juan García, con 20, lideraron la ofensiva por la UP, aunque no fue suficiente para superar a los Linces. Por parte de la UVM, tres jugadores sobrepasaron los 20 puntos, con Luis Puente al frente con 24 puntos. Tras este encuentro, Bonaterra se sitúa con diez victorias y dos derrotas, mientras que la UVM mejora su récord a nueve victorias y una sola derrota.