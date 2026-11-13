Sorprenden a hombre con cuchillo cerca de una preparatoria

Un joven de 25 años terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que fuera sorprendido caminando con un cuchillo en la mano, en las inmediaciones de una preparatoria de la Zona Centro, justo cuando estudiantes salían del plantel.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Cosío Sur y Francisco G. Hornedo, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que llevaba un arma blanca en la mano derecha.

Al notar la presencia policial, el sospechoso adoptó una actitud evasiva e intentó esconder el cuchillo, por lo que los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección encontraron, oculto en la parte posterior de su cintura, un cuchillo con hoja metálica de aproximadamente 15 centímetros y mango de acero.

El individuo, identificado como Leonardo “N”, de 25 años, no pudo justificar legalmente la portación del arma, motivo por el cual fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El cuchillo quedó asegurado y a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar la situación jurídica del detenido.