Un hombre de 57 años fue detenido en Calvillo luego de que policías del Mando Coordinado le localizaran una bolsa con más de 100 gramos de hierba verde y seca con características similares a las de la marihuana.

La intervención ocurrió sobre el bulevar Rodolfo Landeros Gallegos, donde los uniformados efectuaban labores de vigilancia cuando observaron a un individuo que, al advertir la presencia policial, presuntamente adoptó una conducta evasiva.

Los agentes le marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva. De acuerdo con la información oficial, entre las pertenencias del hombre encontraron una bolsa de plástico que contenía la hierba, cuyo peso fue reportado como superior a los 100 gramos.

El detenido se identificó como Raúl “N”, de 57 años. Tras el hallazgo, fue asegurado y trasladado junto con la sustancia a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.