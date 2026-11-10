Sorprenden a adolescente con arma blanca en Mirador de las Culturas

Un adolescente de 16 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras ser sorprendido con un cuchillo entre sus pertenencias, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cultura Nazca, donde los uniformados detectaron a un joven que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, situación que motivó que le marcaran el alto para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales encontraron un arma blanca entre las pertenencias del menor, identificado con las iniciales G. P. A., quien no pudo justificar la portación del cuchillo.

Ante esta situación, los policías procedieron a su detención y aseguraron el arma blanca.

El adolescente fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición de la autoridad junto con el cuchillo decomisado, a fin de determinar su situación jurídica.