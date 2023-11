Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán «Otis» devastó a Guerrero justo cuando la Secretaría de Marina (Semar) se estaba dando cuenta que no tenía equipo suficiente para apoyar a la población afectada por la tormenta tropical «Max», que provocó inundaciones severas en Acapulco, Coyuca y Tecpan entre el 9 y el 11 de octubre.

La Semar pidió 96 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para comprar vehículos, plantas potabilizadoras, pipas, campamentos móviles, catres de campaña y otros bienes que consideró necesarios para enfrentar las consecuencias de «Max», pues no se estaba dando abasto para atender las demandas de la población.

Los dos proyectos de inversión, elaborados por la Unidad Naval de Protección Civil, fueron registrados ante la SHCP el 24 de octubre, horas antes de la llegada de «Otis», así como el 1 de noviembre.

Ante las inundaciones por «Max», Semar explicó que sólo podía atender 25 por ciento de la demanda de servicios en los tres municipios afectados, pues la Décimo Segunda Región Naval sólo cuenta con una pipa de agua potable, una planta potabilizadora, cinco motosierras, dos camiones de volteo, dos motobombas y una pipa de turbosina, varios de ellos en malas condiciones de operación.

Con estos bienes, se tiene que dar servicio de remoción de escombros, recolección y limpieza de árboles caídos, extracción de agua y transporte de aguas negras, abastecimiento de agua potable y traslado de personas a zonas seguras, que se multiplicaron exponencialmente tras el desastre de «Otis».

«La adquisición de vehículos, equipo especializado, maquinaria y herramientas reemplazará al que se encuentra en mal estado, y cuyas condiciones no son óptimas para el desarrollo de ayuda a la población civil», justificó la dependencia.

Los equipos que serán adquiridos incluyen tres pipas de agua potable, tres plantas potabilizadoras, 60 motosierras, una retroexcavadora, dos pipas de turbosina, un autobús de pasajeros, dos vehículos tipo redilas, una cocina móvil con tortilladora tipo remolque, cinco campamentos móviles para treinta personas cada uno, un vehículo frigorífico, un llenador de sacos de arena y 150 catres de campaña.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó el domingo que están en Acapulco y Coyuca trece plantas potabilizadoras y 148 pipas, pero esto tomando en cuenta aportaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de otras regiones de la Semar.