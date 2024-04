Sorprende Nodal ¡sin tatuajes!

GUADALAJARA, Jalisco.- Con el cabello un poco más largo y en melena, visiblemente más delgado y ¡sin tatuajes en el rostro!, es como reapareció Cristian Nodal en redes sociales.

Aunque algunos cibernautas creen que se puede tratar de photoshop, lo cierto es que el cantante sorprendió a sus fans con una serie de fotografías en sus redes sociales, donde luce un nuevo look.

«Si alguien te dice que yo me volví un cabrón dile que un kbron y medio», escribió el joven de 25 años al pie de las instantáneas que posteó en IG.

Por parte de los usuarios de la red, los comentarios no se hicieron esperar.

«Qué guapo sin tatuajes en la cara».

«¿Qué onda con este Nodal ‘premium’?», fueron algunas de las reacciones del público. (Lorena Jiménez/Agencia Reforma)