Sorprende Justin Bieber con show improvisado en Los Ángeles

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Justin Bieber sorprendió a quienes se encontraban este martes en MacArthur Park, en Los Ángeles, al ofrecer un mini concierto improvisado acompañado de tres músicos en formato acústico.

De acuerdo con el New York Post, la presentación ocurrió en el área destinada a recitales y comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales mediante videos grabados por los asistentes. El cantante actuó ante menos de una docena de personas, algunas de las cuales pudieron acercarse para saludarlo. Incluso firmó la silla de ruedas de uno de los presentes.

Durante el breve espectáculo, Bieber interpretó temas como «SPEED DEMON», «ALL I CAN TAKE» y «Yukon». Su aparición se produjo después de varias actividades musicales realizadas durante 2026, incluidas presentaciones en Coachella y el SoFi Stadium.

En días recientes, el artista también ha tenido encuentros casuales con seguidores en Los Ángeles, donde ha accedido a conversar y tomarse fotografías con quienes lo reconocen.