Sorprende Adele como toda una modelo

CDMX.- No podría haber habido mejor promoción para el nuevo lanzamiento de la canción «Easy On Me», de Adele Laurie Blue Adkins.

La ganadora del Óscar, a sus 33 años, ha reaparecido después de cinco años de silencio en las portadas de Vogue Estados Unidos y Vogue Gran Bretaña, revistas que comparten a esta cantante en sesiones de fotos con looks muy en tendencia y dignos de una gran modelo.

Retratada por el famoso fotógrafo de moda Steven Meisel, Adele luce plena, con una silueta delgada, el cabello rubio con ondas y con el célebre delineado en sus ojos que la ha hecho también famosa. Está maquillada por la legendaria Pat McGrath y luce peinados de Guido Palau.

«Post divorcio, está reinventado su vida y su carrera de sus tumultuosos veintes. Ahora tiene 33 años, un hijo, una nueva pareja y millones de fanáticos en todo el mundo. Ésta es una mujer en su mejor momento, que hace las preguntas sobre la vida y se deleita con su poder, tanto personal como profesional», afirma el editor de la edición británica, Edward Enninful, quien también coordinó la sesión fotográfica.

En la entrevista que ofreció con Vogue, la intérprete dijo que algunos comentarios sobre su pérdida de peso le resultaron dolorosos.

Adele ya había aparecido dos veces en la portada de Vogue Estados Unidos, pero ahora deslumbra con una imagen mucho más glamorosa, actual y madura, vestida por algunos de sus diseñadores favoritos como son Chloé, Burberry y Stella McCartney, y hasta enfundada en corsets negros de Dolce & Gabbana. (Fernando Toledo/Agencia Reforma)