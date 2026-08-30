Staff

Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-Líderes demócratas en la Cámara de Representantes diseñan una estrategia de investigación exhaustiva que podría derivar en un tercer juicio político contra el Presidente Donald Trump.

Ante la posibilidad de recuperar la mayoría en noviembre, el partido busca evitar un «impeachment» apresurado, enfocándose primero en construir un «cuerpo de evidencia» mediante citaciones a empresas privadas vinculadas al entorno del Mandatario.

La táctica prioriza investigar a gigantes como Apple, Alphabet, Tesla, Blackstone y BlackRock, así como a la firma 1789 Capital, donde participa Donald Trump Jr., hijo del Presidente. También se indagan acuerdos con fondos de Qatar, Arabia Saudí y entidades vinculadas al emirato de Abu Dabi.

Según legisladores como Robert García y Jamie Raskin, el objetivo es expandir las pesquisas sobre contratos del Pentágono y presuntos esquemas de tráfico de influencias.