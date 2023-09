Un fuerte mensaje sin historia

Cuando una cinta aborda un tema difícil por sus implicaciones políticas, sociales o culturales, al grado de hacerle guiños a ciertos tabúes perceptuales, obtiene de facto la atención mediática y masiva. Ahora lo que prosigue es determinar hasta qué punto dicha película sobrepasa la impactación sensorial para crear una historia válida, autosustentable y con suficiente solidez narrativa que le brinde fortaleza más allá de la truculencia implícita en su tema. Y tal vez pocos temas haya más complicados de tratar con cordura, justicia y honradez que el tráfico de niños con fines pederastas. «Sonido de Libertad» ha resonado en taquilla a nivel global a raíz de ello, pues sólo ese factor puede sostener la teoría de su éxito cuando la cinta en sí misma es un ejercicio con severa anemia argumental que confunde (o simplemente decide ignorar) la construcción dramatúrgica con melodrama sensiblero. Su personaje principal es psicológicamente endeble y se erige como paladín con una motivación unidireccional, cargando además con el estigma del superhéroe caucásico que llega a un contexto «bananero» para fungir de salvador también de facto.

La trama se basa en un personaje real llamado Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional en los Estados Unidos encargado de apresar pedófilos y posteriormente rescatar a los niños víctimas de los cárteles que los trafican. Aquí yace el núcleo del conflicto en cuanto a la válida representación que se le hace, pues estoy convencido de que un documental sería el instrumento más sensato para destacar tanto su heroica labor como la dura noción de la venta de inocentes con fines ominosos. Porque lo que esta cinta termina por reflejar es tan sólo la maniquea perspectiva de una producción que sabe que tiene garantizada una taquilla y no se molesta en hacer cine, sino tan sólo en presentar un tema delicado con susceptibilidad de mercachifle (si no me creen, visiten la página de su distribuidora, Angel Studios, para que de paso se compren una de sus muchas baratijas en forma de ropa o joyas a precios de galería sin que los fondos vayan a las nobles causas que pregonan).

El actor de mediana trayectoria Jim Caviezel interpreta a Ballard, el poco explorado pero sí glorificado protagonista, quien, al darse cuenta de que su labor como agente de seguridad que va contra los pederastas no elimina el problema, decide tomar cartas en el asunto y comenzar el sistemático rescate de niños secuestrados con fines francamente horrendos, embarcándose en una gesta personal cuando conoce a un pequeño llamado Miguel (Lucas Ávila) al que logra salvar de un obeso pervertido (probablemente el fulano delgado con espejuelos y sudoroso ya sería exceder el cliché), solicitándole que salve a su hermanita (Cristal Aparicio), a quien conocemos en el prólogo de la cinta y que se encuentra presa en algún lugar de Cartagena, Colombia. El plan de Ballard es rescatar a todos los infantes posibles, así que elucubra un plan donde utilizará fondos federales de su gobierno para embaucar a los líderes de la red de pornografía infantil haciéndoles creer que construirá un resort de lujo en una isla paradisíaca para pedófilos VIP y con ello congregar a los chiquillos retenidos. Para ello se alía con un expeón de los narcos apodado «Vampiro» (Bill Camp), quien también se dedica al salvamento de pequeños en esta situación, y con un agente inmobiliario multimillonario de nombre Pablo Duarte (Eduardo Verástegui, a la vez productor del filme) para que sirva de frente monetario. De ese modo, todo el segundo acto de la cinta será ejecutar el arriesgado plan tratando de convencer a estos criminales, incluyendo a Miss Cartagena (la cubana Yessica Borroto, una desgracia de actriz) y tipos cuyos motes ya los echan de cabeza: “El Calacas” (Gustavo Sánchez Parra) y “El Carne” (Mauricio Cujar), para consolidar el proyecto y liberar a los chicos. Este proceso debería ser el punto fuerte de la cinta, pero por razones de economía narrativa el director y guionista Alejandro Monteverde lo reduce todo a finura técnica, atmósferas corrientes y sentimentalismo hipócrita, olvidando que esto es cine y se requiere profundidad argumental, madurez en el discurso y tal vez ciertas dosis de suspenso para que el proceso no sea tan predecible.

«Sonidos de Libertad» se maneja con la estructura de un telefilme ochentero o del canal Hallmark, donde nada importa más que dar cifras inquietantes y diálogos cursis como «Cuando Dios te dice lo que debes hacer, no puedes dudar». Esto, más que poner en evidencia la clara agenda cristiana que maneja, donde lo primordial es afectar al espectador sin ofrecerle sustento narrativo, sirve también para dejar claro que cualquier filme procedente de un dogma o ideología que se imponga sobre el acto de contar correctamente una historia (la base y fin único del cine) sólo se reduce a un efecto panfletario o propaganda barata. Y eso es esta película, una que enuncia con mucha claridad que «Los niños de Dios no están a la venta», pero lo que sí está disponible por un módico precio es el ‘sticker’ con dicha frase para el parachoques de su auto en el sitio web ya mencionado. Saquen conclusiones.

