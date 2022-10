Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con lo abordado la semana pasada, ahora reflexionaremos sobre la primera estrategia hídrica que se propone para Aguascalientes en el Plan Hídrico, así que vamos directo al tema.

La primera de ella se denomina: “1. Fortalecimiento de la Autoridad del Agua en el estado de Aguascalientes”. Objetivo: Constituir una estrategia para fortalecer la capacidad de proteger el recurso hídrico en el estado, realizar la vigilancia y control de los aprovechamientos en calidad de coadyuvante de la responsabilidad federal, impulsar proyectos y programas con visión de largo plazo y proponer cambios en la gestión para contribuir a asegurar que haya agua suficiente y de calidad para el desarrollo del estado.

Comentario: La mayor parte de las autoridades estatales de agua carece de brújula respecto al rol que debe desempeñar en el sector agua, predomina la escasa visión al sólo mirar lo que dispone el Artículo 27 y 115 Constitucional en cuanto a la Federación y los municipios. Se olvidan del Artículo 124 Constitucional, ha sido común que los gobernadores han dejado pasar de largo esta posibilidad, pues no quieren asumir más responsabilidades, actúan con dos flancos débiles, uno por una Conagua, que sólo se esmera en ser recaudadora y constructora, omitiendo el ser una autoridad del sector, y con un municipio que en tres años trata de descubrir qué debe hacer, más allá de los alcaldes que sólo son capaces de estirar la mano para buscar recursos que soporten su carencia de saber gestionar y de conocimientos de administración pública, y que durante esos tres años acumulan fracasos que la siguiente administración no sabe resolver, y si logra avances vendrá otro que echará atrás todo. Esa es la historia de la gestión del agua en México.

Lo que se debe fortalecer no es la capacidad de proteger, sino la capacidad institucional no sólo que coadyuve, sino que articule las funciones de la Federación con la entidad federativa y con los propios municipios, respetando los ámbitos de competencia, pero con una visión que no se cierre a pensar que los ámbitos de competencia son barreras, sino son funciones de todo un aparato diseñado en el marco del federalismo. Se debe entender cómo encaja el agua en ese marco.

Pensar que la solución está sólo en los límites del estado es ingenuo, el agua no es de Aguascalientes o de una entidad federativa, es de la nación, lo he repetido en este espacio, ni siquiera del Gobierno Federal, una autoridad del agua estatal demanda estrategias a nivel de cuenca. Algo en lo que Aguascalientes ha sido un “cero a la izquierda”, y si alguna vez hubo intento de funcionar, este no fue entendido y simplemente se dejó a la deriva a la institucionalidad que debió actuar.

Aguascalientes ha sido contemplativo, incluso la administración estatal que concluyó despreció la posibilidad de participar con visión de cuenca, o simplemente jamás la entendió pensando con la forma tradicional que con tuberías se solucionan los problemas, Aguascalientes debe ser protagonista en la cuenca al nivel de entidades federativas como Guanajuato y Michoacán que son duras de roer y pelean todo, ahí Aguascalientes sólo ha mirado y levantado la mano para aprobar. Para prueba está el Acuerdo de distribución de 1999, o la “exportación de agua”, que nadie mira, y como lo he venido manifestando desde hace 11 años, cierto que en el río San Pedro hay escurrimientos, pero las descargas de agua residual de los municipios por los que atraviesa el río, esa agua tuvo su origen en el acuífero, un agua que no se reutiliza, sino que circula para lo que fue el proyecto de Zapotillo o ahora para la zona conurbada de Guadalajara, y aquí bien gracias.

Una autoridad del agua estatal tendría la visión de articular a todos los actores entre ellos a sus usuarios para contar con una participación sólida en el Consejo de Cuenca y el COTAS (Comité Técnico de Agua Subterránea), un organismo que lo han tenido olvidado, pareciera que lo quieren matar de inanición. Pero la gobernanza que debe articularse desde la autoridad del estado demanda la organización de sus usuarios a nivel microcuenca y cuenca.

Una autoridad de agua sin dinero no avanzará, pero si se encuentra sujeta a la centralización, hacia el Ejecutivo Estatal, debe ser una entidad descentralizada, con verdadera autonomía técnica, personalidad jurídica y patrimonio propio, una visión sistémica que permita articular no sólo con la Federación y municipios, sino con los diversos actores públicos, privados y sociales, así como los esquemas que menciono con frecuencia en ese espacio como los subsistemas financieros y de información como mínimo.

Por supuesto se requiere de un marco legal e institucional que facilite lo que aquí he mencionado. Continuaremos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

