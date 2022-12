Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los atacantes Víctor Guzmán y Daniel Ríos fueron anunciados oficialmente refuerzos de las Chivas.

José Luis Real, quien fue parte de la formación de ambos en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, comentó a Grupo REFORMA sobre la génesis del «Pocho» en el Redil.

«Durante un año, Néstor de la Torre, dos veces me preguntó y me dijo: ‘Pachuca quiere a Víctor Guzmán’, él estaba en Sub 20, pero tienen muy buenos visores y Marco Garcés lo había identificado bien. Cuando me pregunta Néstor ‘¿qué hacemos?’, le dije: ‘no es conveniente, es un jugador de mucho futuro, no lo vendas’. Y así fue», reveló el «Güero».

«En el siguiente semestre me vuelve a preguntar y le digo lo mismo, que era un jugador para Chivas en Primera División. Con Néstor siempre estábamos muy alineados, pensábamos muy parecido, y me creyó y me apoyó. No lo vendió, pero cuando sale Néstor, salgo yo, ahí fue donde sale del Guadalajara y lo venden. Víctor está totalmente identificado con las Chivas, tiene mucha calidad y ya fue campeón dos veces», apuntó el ex director de Fuerzas Básicas del Rebaño.

Real destacó también las virtudes de Ríos, canterano que regresa en transferencia definitiva del Charlotte FC, de la MLS.

«Son dos muy buenas adquisiciones para el Guadalajara. Los dos son jugadores de mucha calidad y diferentes. Daniel normalmente es un centrodelantero fuerte, de muy buena técnica, a diferencia de José Juan Macías, por ejemplo, Daniel elabora más jugadas, tiene más control del balón y él puede hacerse su jugada y acompañarse de sus compañeros», comentó el ‘Güero’ Real.

«Daniel tiene una de las cosas más importantes que es conocer a Chivas. Cuando le tocó salir era necesario para que él valorara lo que tenía, porque cuando sales del club, te das cuenta y lo valoras. Eso le hacía falta a él. Había conseguido lo más difícil que era tener un lugar dentro del equipo, y tenía mucho futuro, llamaba la atención y fue convocado incluso en Selecciones Menores, pero no se dio cuenta que el tiempo iba pasando, se desvió un poquito en su concentración».

Real consideró que Ríos está muy identificado con la institución.

«No sé ahora cómo es que regresa, pero qué bueno, porque es un jugador identificado plenamente con el club y con mucho talento, con muchas condiciones», dijo Real.