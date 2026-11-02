Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las pensiones por modalidad 40 representan 14 por ciento del total de jubilaciones pagadas por el IMSS, y se acotaron porque estaban afectando las finanzas públicas y la estructura del Instituto, aseveró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

«Es importante comentar que se ha hecho un análisis del crecimiento que ha tenido esta y justamente lo que se ha observado es que esta participación estaba siendo creciente, pero ahorita el porcentaje que representa es del 14 por ciento del total de las pensiones que paga el IMSS», reveló Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la SHCP.

Esta proporción del 14 por ciento es sobre los montos pagados en pensiones bajo la modalidades 40, pero el equivalente en millones de pesos que alcanzará en 2026 se omitió porque es un cálculo que hace el IMSS, dijo Gómez Castro el 30 de octubre en la conferencia sobre los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al tercer trimestre de 2026.

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, comentó que el financiamiento de la Modalidad 40 estaba dañando las finanzas públicas y era importante que se acotara.

«Creo que como lo ha mencionado el director del IMSS, es una práctica que estaba afectando la estructura del Instituto, las finanzas públicas. Es una práctica que era importante que se acotara y como parte de esa estrategia se abarcó también su financiamiento, es una estrategia más integral», comentó el Secretario.

Verónica González, experta en pensiones, dijo que el costo financiero no es tan significativo y no recae directamente en el IMSS, por lo que se debería reservar e invertir adecuadamente los recursos que se transfieren de las cuentas individuales al Gobierno para pagar las pensiones.

Cuando se otorga una pensión de Ley 73, el saldo de la cuenta individual se transfiere al Gobierno Federal. Por lo tanto, el Gobierno debería mantener esos recursos en reserva e invertirlos para cubrir los pagos.

La experta consideró que el IMSS debe tomar en cuenta que son pocas personas. Según el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2025-2026, refirió, hay 272 mil 919 personas en Modalidad 40, el 0.87 por ciento del total de asegurados, y habría que estudiar cuántas de ellas cotizan con el salario tope.

«El costo financiero no será tan significativo, sobre todo porque no depende del IMSS. Lo necesario es definir con claridad cómo deben reservarse los recursos que se transfieren de las cuentas individuales para pagar las pensiones.

«Así se mantendría una inversión rentable y se reduciría el impacto financiero que hoy recae en los recursos que el IMSS solicita al Gobierno Federal para estos pagos. Una opción es que los recursos de las pensiones de Ley 73 se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar», expuso.

Con algunos ajustes, podrían invertirse y destinarse específicamente al pago de estas pensiones, con un registro que identifique correctamente a cada persona. De este modo, el dinero cumpliría el fin para el que se ahorró durante los casi 30 años que lleva operando el Sistema de Ahorro para el Retiro.

La Modalidad 40 permite seguir cotizando al IMSS de forma voluntaria después de dejar un empleo formal, y muchas personas la utilizan para aumentar su salario de cotización en los últimos años antes de retirarse y obtener así una pensión más alta.

El Consejo Técnico del IMSS está revisando esta modalidad por su posible costo financiero.