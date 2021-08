Pide la Unión Nacional de Padres de Familia en voz de su vicepresidente nacional, Luis Arturo Solís Bravo, a la autoridad federal y a las estatales que haya garantías en las escuelas para un regreso responsable a las aulas, ante el pico de contagios que hay en el país por la tercera ola del COVID-19.

En conferencia de prensa, el activista dio a conocer los resultados de la segunda encuesta nacional denominada “Escucharte para un #RegresoResponsable” donde el 38.6% de la gente prefiere un regreso a clases a distancia, un 35.3% de forma presencial y un 26.1% mediante el sistema híbrido. Respecto a la preocupación de los padres ante el regreso a clases, el 58.6% dijo que teme al contagio, el 43.1% por sus hijos, el 28.4% no les preocupa el retorno a las aulas, el 23.9% les inquieta el COVID y sólo un 9.9% les alarman las clases y la vacunación.

Ante esta situación, la Unión Nacional de Padres de Familia exigió a la SEP y a las autoridades educativas locales de todos los estados que se garantice un regreso responsable considerando la realidad que se vive actualmente. En tal sentido, Solís Bravo dijo que hay una creciente incertidumbre sobre la toma de decisiones del regreso a clases por falta de información confiable, entre niños, jóvenes, así como los padres de familia quienes se encuentran en la disyuntiva de un regreso a clases que no se define y no se garantiza.

Destacó que en la misma situación se encuentran los docentes y directivos de las escuelas que están a la espera de las indicaciones de las autoridades educativas, quienes han optado por manifestar su respaldo indicando que el regreso presencial es voluntario a responsabilidad y decisión de los padres de familia.

Estableció que su organización está a favor de un regreso, pero que sea responsable y no improvisado, comprometido con la educación y la salud de los estudiantes y sus maestros. “Basta de simulaciones, pedimos atención y respuesta a las inquietudes que como padres de familia tenemos ante el inicio del próximo ciclo escolar, lo venimos reiterando desde meses atrás”.