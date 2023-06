Aguascalientes es uno de los escasos estados que posee equipos profesionales en cada una de las ligas más prestigiosas a nivel deportivo en México. No obstante, los tiempos han sido considerablemente sombríos para la mayoría de estos equipos, cuyos desempeños han dejado a Aguascalientes sin la posibilidad de soñar con alzar un título.

El Necaxa, en su año centenario, falló de manera lamentable tanto en la rama masculina como en la femenina dentro de la Liga MX, al no conseguir clasificarse para la fase de eliminación directa. En ambos casos, quedaron entre los últimos puestos de la clasificación general. Del mismo modo, los Rieleros de Aguascalientes se ubican actualmente entre los peores equipos de la zona norte. Aunque es apenas el inicio de la temporada, parece complicado que puedan ascender en la clasificación dada la calidad de los otros equipos.

Dado el rendimiento de los equipos profesionales del estado, las Panteras se erigen como el mejor equipo de lo que llevamos de año en Aguascalientes, tras un arranque con diez victorias y cero derrotas que se han convertido ahora en marca de 12-2 en las últimas semanas manteniendo al equipo en lo más alto de su liga.

El equipo está repleto de jugadores de gran calidad, y la afición ha reconocido rápidamente el excelente proyecto liderado por el ingeniero Gabriel Delgado, lo que ha propiciado una buena afluencia al estadio Hermanos Carreón, que ha recuperado ese ambiente tan importante con un equipo protagonista.

Gracias al rumbo que llevan las Panteras, que aparentemente no tendrán problemas para clasificarse a los playoffs, son el único equipo profesional que se postula para competir por el campeonato, al menos por lo que hemos visto en lo que va de 2023. Se convierten, así, en un faro de esperanza para la posibilidad de tener un equipo campeón de nuevo en un estado como Aguascalientes, que vive y respira deporte prácticamente los 365 días del año.