Las Panteras de Aguascalientes continúan con su impresionante racha en el inicio de la temporada, logrando ahora una victoria sobre las Plateras de Fresnillo en territorio zacatecano. El equipo felino mantiene su posición en la cima de la tabla tras vencer a un rival complicado, que venía de acabar con la racha invicta de Fuerza Regia.

Las jugadoras de Aguascalientes llegaron a este encuentro como las únicas invictas del campeonato, pero no podían subestimar a las Plateras, que aún no habían conseguido una victoria en casa. De hecho, en los dos primeros cuartos, el partido fue muy reñido, ya que la diferencia en el marcador era mínima.

No fue hasta el tercer cuarto cuando las Panteras respondieron y comenzaron a distanciarse de sus rivales, llegando a obtener una ventaja de hasta 8 puntos al finalizar el tercer periodo.

Cabe destacar que para este encuentro, el entrenador José Martínez decidió mantener a sus jugadoras principales en el campo durante la mayor parte del tiempo, concediéndoles escasos descansos para mantener un alto nivel de juego. Esta estrategia benefició al equipo visitante, ya que en el último cuarto conservaron la ventaja y sellaron la victoria con un marcador de 85-72.

Las máximas anotadoras de Panteras fueron Samantha Fuehring y Kristine Vitola con 21 puntos cada una, pero no se pueden pasar por alto las destacadas actuaciones de Ángela Rodríguez con 20 puntos y de Roxy Branhaman con 19 unidades.

Este jueves se disputará el segundo encuentro de la serie a las 8:00 de la noche. Si las Panteras logran la victoria, sumarán su octavo triunfo consecutivo, manteniéndose en la cima de la tabla.