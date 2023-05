Ayer por la noche las Panteras de Aguascalientes superaron nuevamente a las Rojas de Veracruz con otro contundente marcador de 84-66, sumando así su décima victoria de manera consecutiva para igualar el mejor arranque de temporada en la LNBP Femenil.

Para este segundo duelo de la serie la historia se repitió un poco ya que las felinas tomaron la ventaja desde los primeros minutos, llegando a tener una diferencia de 5 puntos a favor en los primeros 5 minutos, misma que aumentó a 12 al finalizar el primer episodio.

En el segundo cuarto las Panteras mostraron una mejor faceta y llegaron a tener una ventaja de 20 puntos que subía y bajaba con el pasar del tiempo, pero en ningún momento del encuentro el equipo veracruzano pudo acercarse más a las poderosas Panteras.

Al término del tercer cuarto el equipo local sufrió una baja sensible por la expulsión de Samantha Fuehring, aunque esto no afectó mucho en el equipo ya que el coach de Panteras supo hacer bien la rotación para no perder la ventaja.

En el cuarto periodo el partido se volvió más físico y se ensució un poco por la gran cantidad de faltas, además de que en el marcador había menos puntos anotados. Sin embargo, el equipo de Aguascalientes disfrutó de su momento y en los minutos restantes entraron las jugadoras con poco tiempo en la duela, generando también esa alegría en la cancha por ver al equipo local sumar su décimo triunfo.

La jugadora más destacada del partido fue la letona de Panteras, Kristine Vitola, quien anotó 19 puntos y ganó 6 rebotes; otras jugadoras destacadas fueron Abby O’Connor con 9 puntos y 10 rebotes, así como Roxy Barahman con 13 puntos y 9 asistencias.

En la campaña anterior el equipo de Adelitas tuvo un inicio similar que se quedó en 10-0 por una derrota ante Fuerza Regia. Curiosamente, el próximo rival de Panteras será precisamente el cuadro de Monterrey, pero esta vez las felinas tratarán de romper el récord del mejor arranque de temporada en la LNBP Femenil.