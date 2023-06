Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Estatal, expuso que no existen víctimas colaterales de la delincuencia. Aseguró que los delitos de alto impacto, tales como homicidios violentos o privaciones ilegales de la libertad, se encuentran relacionados con personas que están involucradas en actividades de narcomenudeo.

Respecto a los recientes sucesos en los que se han hallado cadáveres bajo circunstancias violentas, señaló que están en proceso de investigación y están vinculados a disputas entre grupos delictivos locales.

«No queremos que ocurran homicidios dolosos, pero somos el tercer estado con menos homicidios a nivel nacional. No es algo que presumir, pero sí un punto de referencia. Entre el 60 y el 70% de los homicidios se están resolviendo para evitar que queden impunes», enfatizó.

El jefe de la policía mencionó que no ha habido casos de personas civiles ajenas a actividades ilícitas que hayan sido asesinadas, lo cual demuestra que no han bajado la guardia en la lucha contra la delincuencia.

Puntualizó que la estrategia de Blindaje Aguascalientes permanece enfocada en prevenir la incursión de miembros de la delincuencia organizada en el territorio estatal, con el propósito de robar vehículos de lujo y luego abandonar la zona.

En relación con el reciente decomiso de 40 artefactos explosivos fabricados con material casero por parte de la Guardia Nacional en Pabellón de Arteaga, el titular de Seguridad Pública indicó que se trata de una fabricación artesanal que utiliza pólvora y objetos metálicos como clavos y tornillos.

Destacó la importancia de este decomiso, pues representa un arma que puede causar daño, aunque descartó que algún grupo delictivo esté haciendo uso de este tipo de objetos.

Alonso García subrayó que la mayoría de los homicidios dolosos se resuelven exitosamente gracias al uso de tecnología, como dispositivos de videovigilancia, así como a la colaboración de las policías preventivas municipales.