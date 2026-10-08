Morena es hoy el partido político con más afiliados en la historia de México y uno de los más grandes de América Latina. Somos más de 11.6 millones de mexicanas y mexicanos con afiliación acreditada ante el INE y con presencia en las 32 entidades federativas del país.

Cada registro tiene nombre y apellido. Tiene familia. Tiene historia. Cuando escucho esa cifra, no puedo evitar pensar en la persona que abre la puerta de su hogar para una reunión vecinal.

Pienso en las personas que caminan bajo la lluvia o el sol y recorren el estado entero para entregar, casa por casa, el periódico “Regeneración”.

Pienso también en quienes organizan asambleas informativas o en quienes dedican unas horas de su tiempo para hacer activismo en las redes sociales.

También pienso en las personas que estuvieron cuando Morena no gobernaba prácticamente nada, cuando reunirse significaba hacerlo con más esperanza que con recursos y cuando eran contados quienes creían en nuestro movimiento.

Ahí está la dimensión humana de estos más de 11 millones.

Y este miércoles, como en 2011, nos congregamos nuevamente miles de mujeres y hombres en el Auditorio Nacional para celebrar el XV aniversario de la constitución de nuestro movimiento como asociación civil.

Han pasado apenas quince años, pero la historia política de México cambió profundamente en este tiempo.

En 2014 obtuvimos el registro como partido político y en 2015 Morena participó por primera vez en una elección federal. Tres años después, una mayoría abrumadora de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos llevamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y, en 2024, casi 36 millones hicimos historia al elegir a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de México.

Ese crecimiento electoral tiene otra dimensión que para mí es todavía más significativa: lo que ha ocurrido en la vida de millones de personas.

Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos dejaron la condición de pobreza. En esos mismos años comenzó una recuperación del salario mínimo que lo llevó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 en 2026. Este año, además, casi 43 millones de personas reciben programas para el Bienestar.

Detrás de esos números hay vidas transformadas.

Está la persona adulta mayor que, después de décadas de trabajo, recibe su pensión. La y el adolescente y joven que pueden continuar estudiando gracias a su beca. La familia trabajadora cuyo ingreso vale más que hace algunos años. La mujer de 60 a 64 años que por primera vez recibe una pensión que reconoce lo que durante décadas hizo por los demás sin que nadie lo reconociera como trabajo.

Ante esta transformación de la vida pública, es inevitable sentirnos orgullosos de los logros, pero un aniversario también debe servir para mirar hacia adelante.

Hoy tenemos que demostrar todos los días que nuestro movimiento puede seguir dando resultados sin perder aquello que nos permitió llegar hasta aquí.

Ese es uno de los grandes desafíos de Morena en sus primeros quince años.

No alejarnos del territorio. No dejar de escuchar al pueblo. No perder las convicciones ni los principios que dieron origen a nuestro movimiento.

El poder nunca puede convertirse en una zona de confort. Tiene que ser una responsabilidad sometida todos los días a resultados, rendición de cuentas y congruencia.

La historia nos puso en este lugar. Ahora nos corresponde seguir escribiéndola con la misma convicción con la que comenzamos.