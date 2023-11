Claudia Guerrero e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña estuvo sometida a fuertes presiones y por eso ya no hubo diálogo sobre la posibilidad de entregar los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial para un fondo de ayuda a los damnificados de Acapulco.

En conferencia, el Mandatario federal exhibió el oficio que la Presidenta de la Corte le envió, en el cual plantea entregar el dinero a los afectados por el huracán «Otis».

«Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue».

El Presidente consideró que Piña quiso buscar una salida y dar los fondos a los damnificados.

«Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle: ‘¿Qué hiciste?’. Y la sometieron a fuertes presiones y la hicieron cambiar de parecer porque no creo que ella haya escrito esto y al mismo tiempo haya dado la orden o le haya indicado a jueces: ‘Yo voy a hacer esto, pero ustedes promueven amparos'».

«No. Fue lo otro, que han de haber dicho: ‘Nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias’. Más que nada eso es lo que pienso, porque son intereses, no sólo en lo económico, sino también mucho conservadurismo».