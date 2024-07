Benito Jiménez Agencia Reforma

CUERNAVACA, Morelos: Ana Luisa Mendoza, directora general de Apoyo a Personas Juzgadoras de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), advirtió que la reforma judicial creará jueces sometidos a intereses políticos.

«La reforma judicial, esta que proponen, generará jueces indudablemente sometidos a los intereses de la política», expuso la magistrada durante la celebración del Día del Abogado en Morelos.

«Esto destruye no sólo la división de Poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado Constitucional cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder»,agregó.

Asimismo, acusó que la reforma tiene su raíz en el discurso de odio por parte del Ejecutivo y alertó que la reforma afectará a las familias de unos 54 mil trabajadores.

«Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado, intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio», expresó.

«En este momento en que los integrantes del PJF somos perseguidos, exhibidos y presionados ante el posible evento de perder nuestro trabajo, nuestra vida profesional y afectar a las familias de más de 54 mil trabajadores de nuestra institución», indicó.

Al aprovechar el micrófono para pronunciarse contra la reforma judicial, Mendoza rechazó que el trabajo de jueces y magistrados sea la causa de las problemáticas nacionales, tales como el crimen organizado, la corrupción, el desvío de recursos o licitaciones amañadas.

«Es un grave error mezclar intencionalmente, como se hace, la justicia social y política que corresponde al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde a este Poder, es imposible afirmar que una sentencia de amparo sea la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales que vive nuestro país», expresó.

La magistrada aseguró también que la gran mayoría de las personas juzgadoras provienen del pueblo y que se han forjado en instituciones públicas.

«Es falso que liberemos delincuentes, liberamos personas cuya responsabilidad y culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas con el derecho como fundamento», afirmó.

«Este es un momento crucial para que jueces, magistrados y personal jurisdiccional del PJF, unidos, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendamos la carrera judicial y división de Poderes que son dos pilares fundamentales para un sistema de justicia equitativo, eficaz, libre», añadió.

En su mensaje observó que los diálogos nacionales de la reforma constitucional fueron una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes del PJF.

«Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de México, lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado a la instauración del poder político absoluto.

«Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía, nosotros no insultamos, no usamos urnas para juzgar o perseguir, no usamos vallas ni grupos antimotines, nuestra fuerza proviene de la razón de la palabra con el apoyo siempre de la Constitución y de la ley», planteó.

«Nosotros, compañeros, no rendimos pleitesía a los otros dos poderes, la Constitución así lo establece, somos independientes, somos un Poder que equilibra a evitar que los otros dos actúen fuera del marco de la ley, que se escuche fuerte y claro, somos un Poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano», remató la magistrada en la Ciudad Judicial de Morelos.