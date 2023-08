El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, manifestó su confianza en que las maestras y maestros de Aguascalientes poseen la capacidad necesaria para afrontar el regreso a clases, a pesar de la confusión y preocupación surgida por el debate sobre el uso de libros de texto gratuitos.

Al reiterar la posición del organismo empresarial respecto a la carencia de habilidades y competencias para el ámbito profesional en los materiales educativos, González Alonso defendió el derecho a la libre manifestación en oposición a los libros de texto gratuitos. Una protesta está prevista para este domingo en la Plaza de la Patria.

El líder empresarial opinó que, tras la decisión del Gobierno del Estado de no distribuir los libros a los estudiantes de educación básica hasta que se resuelvan los amparos interpuestos en diferentes instancias jurídicas, es esencial buscar alternativas que prioricen el bienestar de los niños y niñas.

Agregó que se espera que las autoridades educativas emitan una serie de lineamientos y comunicados oficiales sobre las estrategias a implementar de cara al próximo inicio de clases. Una vez que se proporcione más información, las familias tendrán un panorama más claro para definir estrategias educativas sin depender de los libros en cuestión, que no cumplen con los requerimientos legales.

González Alonso indicó que el uso de estos libros, sin considerar la opinión de expertos, podría condenar a un sector vulnerable de la población a permanecer en dicha situación, al no ofrecerles una formación adecuada para su desarrollo integral. Concluyó expresando su convicción de que el magisterio es esencial y desempeña un papel crucial para respaldar a los niños y niñas en este contexto de incertidumbre y genuina preocupación.

«Creemos que el magisterio asumirá el compromiso que le corresponde para revertir el rezago que actualmente enfrentan nuestros niños y niñas, rezago que se agravó durante la pandemia…» Raúl González Alonso