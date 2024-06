Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -Además de confesar que está soltero, Eduardo Capetillo hijo aseguró que lo único que comparte con Lucero Mijares, su compañera en Juego de Voces, es una bonita amistad.

El novel cantante dijo que su compañera en el equipo de Los Herederos derrocha talento y tendrá mucho éxito en lo que emprenda, pero no quiso hacer comentarios sobre los rumores que señalan que podrían ser más que amigos.

«Me llevo impresionante, hicimos una gran familia, de repente nos vemos para comer, vimos la final juntos, y no solamente los admiro como artistas, porque todos son talentosísimos; también como seres humanos. Son unos triunfadores, la verdad, todos», indicó Capetillo, de 29 años.

¿Qué opinas de Lucero Mijares?, se le cuestionó.

«Lo mismo que todos: es una niña supertalentosa, superlinda, es una niña que la va a romper en esta vida en lo que decida hacer, tanto en lo profesional como en lo personal», respondió.

¿En algún momento surgió algo más allá de la amistad?, se le insistió.

«Una gran familia… es lo que surgió», comentó, sonriendo.