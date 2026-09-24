La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pretende que Aguascalientes cuente con al menos tres nuevos centros de acopio de residuos peligrosos a principios de 2027, como parte de una estrategia para regularizar los talleres mecánicos de los municipios y mejorar el manejo de los materiales que generan, informó su titular, Vicente Díaz Núñez.

El programa ya comenzó en Rincón de Romos, donde la semana pasada se llevó a cabo una primera reunión con 10 talleres mecánicos para abordar las obligaciones ambientales que deben cumplir. En el encuentro también participaron las áreas municipales de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, debido a que el manejo inadecuado de residuos puede representar riesgos tanto para la población como para la seguridad de los propios establecimientos.

Se trabajará de manera coordinada con los ayuntamientos para que los talleres mecánicos conozcan y cumplan con los permisos ambientales necesarios para el manejo de sus residuos, además de establecer mecanismos que permitan garantizar su adecuado acopio y transporte.

Actualmente Aguascalientes cuenta con un solo centro de acopio de residuos peligrosos, en el municipio capital, por lo que la ampliación de esta infraestructura representa uno de los principales objetivos del programa.

La intención es que los municipios participen en el establecimiento de sitios de acopio y en el transporte de los residuos, de manera que exista trazabilidad sobre su manejo y disposición.