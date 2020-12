Aunque todo fallecimiento es deplorable, lo es en mayor grado cuando se trata de alguien tan cercano a la sociedad como fue el caso de monseñor José María de la Torre Martín, que en plena madurez intelectual partió a la casa del Padre, dejando un ejemplo de vida que perdurará en la memoria de toda la feligresía.

Fue una más de las víctimas del Covid.19, que ha sido tan letal a lo largo de casi todo el año 2020, Durante un mes luchó por salir adelante pero la ciencia médica no logró que superara esta etapa, por lo que el lunes 14 de diciembre, al filo de las 14.29 horas, terminó su peregrinar.

Su situación fue distinta a la que se vivió con dos de sus antecesores, porque don Ramón Godínez Flores murió de pancreatitis, mientras que don Rafael Muñoz Núñez de cáncer y en ambos casos los devotos tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos, en las ceremonias de exequias que tuvieron lugar en la plaza de armas, mientras que con don José María de la Torre se sepultó en privado, conforme lo dispone el sector salud para todos los que mueren del coronavirus. La misa que tuvo lugar en la Catedral Basílica fue en su memoria, pero ya no de cuerpo presente.

Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, que se ubica al lado izquierdo de la entrada principal a la Catedral, mismo lugar en que se encuentran los obispos Godínez Flores y Muñoz Núñez, todos ellos nativos del estado de Jalisco, al igual que don Salvador Quezada Limón, cuyo sepulcro se ubica atrás del altar mayor de la misma Catedral.

Es un espacio que por muchos años estuvo abandonado y que don Ramón Godínez se encargó de rescatar, disponiendo su restauración, al mismo tiempo a los pies de la Virgen decidió que se excavaran tres tumbas, sin imaginar Godínez Flores que la primera de ella sería para él, la siguiente para don Rafael Muñoz y ahora al obispo De la Torre Martín.

La capilla casi siempre está abierta, por lo que quien lo desee puede visitarla y orar por los mencionados dignatarios, que por varios años sirvieron al pueblo católico, encontrando en ellos comprensión, enseñanza y mensajes que contribuyó en gran medida a que se acrecentara la fe.

José María de la Torre nació en el poblado de Pegueros, Jal., el 9 de septiembre de 1952, por lo que recién cumplió 68 años. Desde el 31 de enero de 2008 y hasta el 14 de diciembre de 2020 fue obispo de Aguascalientes. Cumplió sus estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Guadalajara y en el de San Juan de los Lagos, en tanto en el de Monterrey estudió teología. Egresó de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, como licenciado en Teología Pastoral.

Su ordenación como sacerdote tuvo lugar el 1 de junio de 1980 para la Diócesis de San Juan de los Lagos. El 19 de junio de 2002 el papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Guadalajara y su consagración tuvo lugar el 16 de julio del mismo año. El 31 de enero de 2008 el papa Benedicto XVI lo designó obispo de Aguascalientes.

Es posible que para la primavera de 2021 ya se tenga en esta sede episcopal al nuevo obispo, de acuerdo con el intervalo que tradicionalmente fija el Vaticano para designar al nuevo titular.

SÓLO A PALMETAZOS

Tal parece que únicamente con reprimendas y castigos es como se va a lograr que los aguascalentenses se sometan a los dictados del sector salud. Todo mundo hace de su vida como si no pasara nada, suponiendo que está a salvo del coronavirus, pero el número de contagiados y fallecidos continúa creciendo, por lo que puede llegar el momento en que los hospitales públicos y privados estén a su máxima capacidad, lo que sería catastrófico para quienes requieran internación inmediata y se les diga que no hay camas disponibles.

El gobierno del estado ha tratado de aplicar una fórmula que combine la emergencia sanitaria con los negocios abiertos, al comprenderse que se requiere oxigenar la económica, pero parte de la colectividad no escucha la exhortación de que sólo para cuestiones necesarias debe salir a la calle, por lo que es común observar en la vía pública a cientos de personas que no guardan la distancia y muchas de ellas no llevan puesto el cubrebocas, que son dos de las medidas elementales que deben atender.

Se pide a la población en general que evite los festejos navideños y de año nuevo, que si hay una reunión sea exclusivamente con los que habitan en el mismo hogar y deje para más adelante hacerlo con todos los familiares y amigos. Que si va de compras evite las aglomeraciones y en cuanto haga sus adquisiciones de inmediato se regrese a casa. El mejor antídoto contra el germen es no exponerse.

De no cumplirse con las normas se calcula que para finales de año o principios de enero pueden colapsar los hospitales, en virtud que la pandemia actualmente está en su peor momento, lo que en los médicos y enfermeras produce una sensación de frustración, desesperación, de ver que crece el número de enfermos y saber la saturación que hay. La condición que se registra es extrema, por lo que suplican a la población mantener el autocuidado, ya que puede llegar el momento que no haya ventiladores ni suficientes camas, además que empieza a agravarse la escasez de medicamentos y de insumos en general, lo que también ya se presenta en los hospitales privados al faltar sedantes para los pacientes-.

Se está en los linderos de una crisis para mantener dormidos a los enfermos que están intubados, por ello el llamado urgente a la sociedad para que en lo posible se mantenga en casa, y que en estas fiestas demuestren el afecto hacia sus seres queridos mediante el uso de la tecnología, con mensajes, video-llamadas y todo aquello que pueda evitar las reuniones y el contacto directo.

El Seguro Social, a través del coordinador auxiliar de gestión médica, Luis Miguel Martínez, subrayó la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas de contagio Covid 19, porque si se agrava la enfermedad los pacientes podrían requerir terapia respiratoria inmediata. Ante todo, dijo, se necesita vigilar al enfermo las 24 horas del día, para la identificación temprana de infecciones asociadas, tratamiento farmacológico, anti-inflamatorios e hidratación intravenosa, que pueden ayudar a sobreponerse del coronavirus. El doctor Martínez sostuvo que muchos pacientes acuden a las salas de urgencia de los hospitales Covid 19 después de semanas de haber presentado dificultad respiratoria y para entonces la infección ya avanzó, ocasionando daños irreversibles, por lo que reiteró el llamado para que se haga lo más pronto posible. Aún es tiempo de escuchar la voz de la razón y entender que cuidarse a sí mismo es cuidar a los demás.

PELLIZCOS QUE DUELEN

Por más que se aplican en la alcaldía capitalina para evitar algún resbalón, en cualquier momento surge, algo que se aprovecha para darle otra “rozadita”. Primero fue la desgreñada (en sentido figurado) que le dio la senadora Martha Márquez, por el convenio se firmó con una empresa para la explotación de la basura, y ahora es por la detención de un ex jefe policíaco.

Al respecto, el gobernador Martín Orozco Sandoval afirmó que en Aguascalientes “no existe encubrimiento ni impunidad, por lo que la aprehensión por parte de las autoridades federales del ex director operativo de la policía preventiva, confirma las sospechas reiteradas que en su momento fueron advertidas a la autoridad municipal.

Con una videoconferencia, el mandatario hizo hincapié que desde el principio de su administración, se ha trabajado con total compromiso para garantizar la seguridad de todos los habitantes, con un trabajo permanente y coordinado que ha arrojado buenos resultados, por lo que ante la detención del ex funcionario policíaco felicitó a los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) “que con coordinación e inteligencia efectuaron este operativo con resultados contundentes”.

DÍA DE HERRADERO

Lo vivido el viernes pasado en el Congreso del Estado, al aprobar en comisiones el veto al aborto, fue sólo una pausa de lo que se espera en la sesión absoluta del martes próximo en que el pleno debe ratificar el derecho a la vida desde la concepción.

La polarización de los que están en contra y a favor de la interrupción del embarazo se ha hecho sentir en su máximo grado durante las últimas semanas, donde los puntos de vista de unos y otros chocan, ya que nadie está dispuesto a ceder un ápice en su posición, lo que lleva a que sea imposible un diálogo, en donde cada quien exponga las razones que lo impulsan para apoyar y promover una u otra causa.

Después de lo vivido hace unos días en Argentina, al aprobar el aborto a las 14 semanas de gestación (tres meses y medio del nuevo ser), se esperaba que fuera una motivación para los diputados de Aguascalientes y aceptaran imitar a los “chés”, pero se apegaron al librito imitando lo que han hecho otros parlamentos locales de México y le dieron la razón a quienes han hecho de esto una cruzada, al grado de amedrentar a los legisladores si votaban en sentido contrario.

El tema es sumamente polémico y que han hecho suyo los partidos y grupos de izquierda, al exigir que se acepte el aborto como ley en Aguascalientes, bajo el criterio que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo por lo que sólo ella podrá definir si desea o no tener al hijo que concibe, pero al igual que los que están en sentido contrario, no escuchan los planteamientos de la contraparte, lo que hace imposible cualquier diálogo.

Es el clásico “están conmigo o en contra de mi”, lo que quedó patentizado en la reunión que tuvo lugar para analizar las propuestas de cada quien, pero en lugar de escuchar y rebatir con argumentos aquello se convirtió en un torneo de ver quién podía aplastar al otro.

En tales condiciones, el pasado 18 de diciembre la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso llevó a cabo una sesión para analizar los planteamientos que sobre el particular tenían en cartera y por mayoría concluyó que debe reformarse la Constitución Política del Estado para proteger la vida desde la concepción, hasta su muerte, dictamen que deberá ser convalidado en la sesión plenaria que habrá el martes próximo, salvo que de última hora lo programen para otra fecha.

Conforme a la resolución, “se reforma el artículo segundo para tales efectos y que en las leyes que procedan de la Constitución local, se establezca que la persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, lo que obliga al Estado a garantizar el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos, al reconocimiento de su personalidad jurídica y ninguna ley podrá atentar contra la esencia, unidad y dignidad de la naturaleza humana.

El dictamen fue aprobado por mayoría, al votar a favor Paloma Amézquita Carreón, Alejandro Serrano y Aída Karina Banda Iglesias; en contra lo hizo Elsa Lucía Armendáriz Silva y con abstención de Juan Manuel González Mota.

Se debe tener presente que este asunto es de antigua data, al presentarlo la entonces diputada perredista Nora Ruvalcaba Gámez en la LX Legislatura (2007-20l0), iniciativa que promovía la aprobación del aborto, lo que desde entonces cada legislatura “pateó el bote” y es hasta ahora en que la LXVI se echa este trompo a la uña, de lo que se espera salir lo mejor librada posible luego de que ya dio el paso.

LABOR POSITIVA

Un reconocimiento al trabajo que ha desempeñado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), particularmente durante la contingencia sanitaria, al aplicar protocolos especiales que han permitido mantener en su nivel las tareas que tiene encomendada por la sociedad, fue el que extendió el gobernador Martín Orozco Sandoval, al establecer que esto ha evitado el rezago en los juicios y causas en general.

Durante la visita que hizo a la sede del Poder Judicial, el mandatario comentó sobre el proyecto de Ciudad Justicia, que con el beneplácito de magistrados y jueces podría llevarse a cabo durante 2021, para ello se espera contar con los recursos necesarios que asegure concretar este propósito.

Por su parte, la magistrada presidenta del STJE, Gabriela Espinosa Castorena, ratificó el compromiso, entrega y determinación de todo el personal, al ser el Supremo Tribunal uno de los primeros en el país en reactivar sus labores, con apego estricto a las normas sanitarias.

Días antes, la magistrada Espinoza Castorena informó que en el transcurso del presente año, los delitos que mayor número obligan a tener carpetas judiciales son aquellos que atentan contra la salud, así como la violencia familiar, este último se considera que pudiera derivarse del confinamiento en que ha estado el núcleo doméstico.

En este tiempo de pandemia, abundó la titular del PJE, se han hecho adecuaciones en espacio y tiempo para brindar la atención que demandan los habitantes del estado, exigiéndose los empleados a sí mismos para que sea una justicia pronta y expedita, lo que se ha logrado inclusive con la contratación de más personal técnico y administrativo.

También, durante 2020, se han presentado varias iniciativas ante el Congreso del Estado y se ha abordado el tema de la paridad de género, lo que es una realidad en el PJE, puesto que “aquí somos más servidoras públicas que trabajamos que hombres”, por consiguiente, a diferencia de lo que sucede en otras partes del país, en donde organizaciones civiles han observado que son reacios a abrir espacios para féminas, “aquí los concursos de oposición son generales y permite la inscripción de mujeres y hombres, permitiendo el registro sin distingo o cantidad”.

Ante todo se busca que ingresen al Poder Judicial las personas con mayor capacidad, habilidades y que cuenten con el mejor perfil, de ahí que “no es posible hablar de una discriminación”, sino de una oportunidad que se gana cada quien, en base a su preparación, conocimientos y experiencia, puntualizó la magistrada Gabriela Espinoza.

DESPARPAJO

El Partido Acción Nacional (PAN) de Aguascalientes mantiene la idea que muy pocos merecen ser su acompañante, como el PRD, porque los demás son corruptos, mentirosos, ladinos, malandrines y otras lindezas, por lo que en cuanto surgió la posibilidad de que fuera en coalición con el PRI de inmediato pegaron el grito en el cielo, ya que no pueden ir con “esos” que no les merece ni el saludo.

Se les olvida que fueron reyes de los “moches”, que gracias a una componenda a nivel cupular no procedieron las investigaciones que varios sectores exigieron para llevar ante el juez a quienes hicieron un guardadito con el cobro que llevaron a cabo a presidentes municipales de varias partes del país, para tramitarles los recursos que necesitaban sus proyectos de obras, lo que hoy permite que varios de ellos y ellas que sigan ocupando cargos públicos o que estén en la antesala de una candidatura al gobierno del estado.

También sufren de amnesia con lo ocurrido hace pocos meses, cuando se habló de los fajos de billetes que recibieron senadores como condición para aprobar la reforma energética y de lo cual se ha tratado de echar tierra, igualito como con los moches.

En el caso de Aguascalientes están totalmente seguros que volverán a ganar las tres diputaciones federales y la mayoría en el Congreso del Estado y además que – por lo menos – podrán retener las cuatro principales alcaldías, mientras que el PRI pone en práctica su experiencia y pretende hacerse del mayor número de victorias, lo que naturalmente no será fácil ya que tiene que ir contracorriente y por lo mismo debe redoblar esfuerzos, sin embargo es preferible que siga solo y no ponga en riesgo lo que ha avanzado de unos meses a la fecha, dejando atrás la idea de ir en alianza con quienes, desde ahora, lo desdeñan, olvidándose éstos lo que dijo Aquel: “Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.