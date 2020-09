Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- José Roldán Xopa, integrante del Comité Técnico que evaluó a los aspirantes al INE, dijo que a él no le consta que la consejera Norma Irene de la Cruz tenga doble nacionalidad y que es muy probable que en su expediente sólo esté asentado que es mexicana.

En entrevista, aseveró que el proceso de selección de candidatos se realizó con información publicada en un micrositio que la Cámara de Diputados creó y en donde se puede consultar la documentación y el currículum que la ahora consejera presentó.

“Lo primero es la información que presentó Norma Irene al proceso de selección, y hasta donde tengo entendido ahí debe estar; la Cámara de Diputados abrió un micrositio con toda esa información, yo espero que todavía esté”, indicó.

“De la revisión que se llevó a cabo, ya con los requisitos de elegibilidad, seguramente (Norma Irene) señaló que es de nacionalidad mexicana y también seguramente no hizo referencia a que tuviese ninguna otra nacionalidad”, expuso a REFORMA el investigador del CIDE.

REFORMA publicó que la recién elegida consejera electoral habría incumplido los requisitos que marca la ley para ocupar ese cargo, ya que exige ser ciudadano por nacimiento, “que no adquiera otra nacionalidad” y haber residido en el país durante los últimos dos años.

Sin embargo, apenas en junio de 2018, De la Cruz Magaña fue parte de los “visitantes extranjeros” aprobados por el INE como observadores internacionales en la elección federal de ese año. Según constancias del Instituto, la consejera fue acreditada como “consultora” de Reino Unido.