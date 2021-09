Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que si llegaran a encontrar a algún criminal lo detendrían, consideró que eso no es lo principal para su gobierno sino erradicar las causas que provocan que los ciudadanos se sumen a las filas de la delincuencia organiazada.

“Cuando me dicen de que está mal el que yo hable de abrazos y no balazos, yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, de que hay que atender las causas, que hay que atender a los jóvenes, ¿ustedes creen que sólo deteniendo a capos se va a resolver el problema? ¡No!”, expresó.

“Claro que si los encontramos los detenemos, pero el propósito es atender las causas y un propósito es quitarles a los jóvenes, esa es la batalla, dejarlos sin ejército de reserva, quitarles a los jóvenes. ¿Cómo le van a hacer los capos, si los jóvenes tienen opciones de estudio y opciones de trabajo?”, añadió durante un evento realizado en el parque ecológico de Xochimilco, donde presentó algunos resultados del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

Acompañado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, López Obrador aseguró que ya solo hacen faltan 50 mil empleos formales para estar en el nivel de antes de la pandemia del Covid-19, con 20 millones registrados ante el IMSS.

“Con la crisis perdimos un millón 400 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El día 1 de septiembre, que informé, hablaba de que sólo nos faltaban 190 mil para estar como antes de la pandemia”.

“Hoy estaba viendo los datos de septiembre: tenemos 140 mil empleos creados en lo que va de septiembre. Quiere decir que vamos por 50 mil. En el informe dije que los 190 mil los íbamos a conseguir en dos meses, pues yo creo que los vamos a conseguir en menos tiempo”, sostuvo.

Lopez Obrador aseguró que del total de becados en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el 46 por ciento han conseguido un empleo.

“Esto es realmente sublime”, celebró.