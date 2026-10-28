De los municipios del estado, solo cinco cuentan con un Atlas de Riesgos identificado en el registro del Atlas Nacional de Riesgos: Aguascalientes, El Llano, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.

Los municipios restantes no tienen un instrumento localizado en el registro del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el apartado correspondiente a Aguascalientes. Además, algunos de los documentos disponibles fueron publicados hace más de una década, lo que plantea asuntos pendientes en materia de prevención y planeación territorial.

Entre los atlas más antiguos se encuentran los de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos, ambos publicados en 2012. El primero tuvo su versión final en agosto de ese año, con el patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Social y la participación del Centro de Estudios Estratégicos de Planeación Prospectiva. El segundo fue elaborado por la consultoría MAPLE, especializada en manejo ambiental y planeación ecológica, también para la Sedesol, bajo el número de obra 201007PP031215.

En contraste, Pabellón de Arteaga incorporó su Atlas de Riesgos, que esta semana fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. El documento identifica 47 fallas y grietas geológicas que, en conjunto, superan los 63 kilómetros de longitud. También delimita zonas susceptibles a inundaciones y señala problemas relacionados con la sequía y la sobreexplotación del acuífero.

La cobertura identificada abarca menos de la mitad de los municipios del estado. A esta situación se suma la necesidad de verificar la vigencia de los instrumentos existentes, ya que su publicación no garantiza que los diagnósticos correspondan a las condiciones actuales de crecimiento urbano y exposición a amenazas naturales.

Ante este panorama, las autoridades enfrentan dos tareas: determinar la situación de los municipios sin un atlas localizado y revisar la actualización de los documentos disponibles. La cobertura municipal y la vigencia de la información son elementos necesarios para identificar zonas vulnerables, orientar las medidas preventivas y fortalecer la planeación territorial en la entidad.