Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, afirmó que los cargos adicionales aplicados por empresas de venta de boletos son legales siempre que sean informados al consumidor antes de realizar el pago.

Durante la mañanera, el funcionario fue cuestionado sobre cobros adicionales aplicados por Ticketmaster y casos en los que algunos conceptos aparecen después de que el consumidor realiza la compra.

Escalante explicó que si un boleto es anunciado en mil pesos y después de concretar la operación aparece un cargo de 50 pesos que no había sido informado previamente, el cobro incumple las disposiciones en materia de protección al consumidor.

«Todos los cargos que vayan a integrar el precio final de un boleto tienen que estar avisados al consumidor previo a hacer el pago», sostuvo.

El Procurador indicó que Profeco realiza monitoreos a las empresas boleteras y les ha enviado comunicaciones para recordarles que los conceptos que integran el precio final deben conocerse antes de aceptar la compra.

Desde febrero pasado, Profeco estableció lineamientos para la venta de boletos de conciertos masivos que obligan a las empresas a informar el monto total a pagar por cada sección y establecen que éste no puede incrementarse al momento de realizar la compra.

Las disposiciones señalan que el precio anunciado debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros o cualquier otro costo, mientras que los servicios adicionales deben ser opcionales y contar con el consentimiento del comprador.

Al presentar esos lineamientos, el propio Escalante informó que, de acuerdo con las boleteras, el único pago extra identificado entonces era un cargo de 50 pesos por transacción, independientemente del número de boletos adquiridos, mientras que el resto de los cargos adicionales debían estar incorporados en el precio.

La regulación fue emitida después de que Profeco inició un procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor contra Ticketmaster por falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos del grupo BTS en México.

En ese caso, la Procuraduría había solicitado que se informaran anticipadamente los precios exactos de las localidades y el costo total de los boletos, incluidos todos los cargos.