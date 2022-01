Gracias a que ayer se inauguró el Clausura 2022, la Liga MX, en su página oficial, dio a conocer las plantillas de los diferentes equipos de cara a este torneo. Todavía parece que quedan varios movimientos por hacer o actualizar, ya que muchos equipos tienen jugadores que no son más parte de su plantel o que ya fueron anunciados como refuerzos de otros conjuntos.

En el caso de Necaxa, hay varios casos interesantes. El primero es que Alejandro Zendejas, con todo y los rumores de su salida al América, fue dado de alta con Necaxa y podrá ser tomado en cuenta para el partido inaugural del certamen; si el fichaje se realiza después, Zendejas podrá jugar con el cuadro capitalino luego de una modificación al reglamento. Por otro lado, Jorge Valdivia todavía no aparece registrado en la página de la liga, por lo que es probable que sea un asunto de visa de trabajo o algún papeleo pendiente. Esto causaría que el experimentado mediocampista se pierda por lo menos el primer partido de la temporada.

Por último, el defensor paraguayo Julio González no ha sido dado de alto por Necaxa y, aunque todavía no se ha anunciado su salida del equipo, todo apunta a que no formará parte del plantel rumbo a este torneo. Necaxa, de confirmar esta baja, tendría todavía un cupo de extranjero por llenar, si así lo desea la directiva, que podría contar con un refuerzo de último momento. En cuanto a los refuerzos Dieter Villalpando usará el dorsal 11, Ángelo Araos el 12 y Nicolás Castillo portará el 33.

¡Participa con tu opinión!