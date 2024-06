Un sujeto perpetró un asalto bancario el viernes por la tarde y escapó con un botín que hasta el momento no ha sido cuantificado.

Los violentos hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, en el Banco Banorte que se localiza en la avenida José María Chávez y esquina con la calle Hernán González, en el fraccionamiento Lindavista, justo en la pequeña plaza comercial que está a un costado del HGZ No. 1 del IMSS.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos del Destacamento “Morelos” y a pesar de que se implementó un operativo de búsqueda, no se logró dar con el paradero del sospechoso.

De acuerdo a la versión de empleados y clientes de la sucursal bancaria, el asalto fue perpetrado por un solitario sujeto de complexión robusta, que vestía una camisa a cuadros color gris con negro, pantalón de mezclilla color azul marino y se cubría la cabeza con una cachucha color negro y un cubre-bocas color azul.

El delincuente se dirigió a dos de las cajas y tras amagar a las empleadas con una pistola tipo escuadra, se apoderó del dinero en efectivo y posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del atraco los agentes del Grupo Anti-Asaltos de la PDI, así como personal de la Dirección de Investigación Pericial.

Hasta el momento únicamente se han analizado las cámaras de vigilancia de la propia sucursal bancaria, a fin de tratar de identificar al delincuente y si actuó con algún otro cómplice.