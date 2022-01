La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, apelará ante autoridades estatales, para que el descuento en el sistema de transporte público urbano, sea aplicado también los fines de semana.

El presidente de la FEUAA, Ricardo Gómez González, precisó que al tratarse de un beneficio para los estudiantes es importante que la tarifa preferencial, sea válida durante los sábados y domingos, lo cual impactaría de manera favorable la economía de los jóvenes. Agregó que constantemente están en pláticas con la Coordinación de Movilidad, a la que incluso han llegado a canalizar algunas deficiencias en el servicio.

Si bien, de momento las clases aun no se reanudan de manera presencial, no ha sido posible tener nuevos reportes sobre fallas en el servicio urbano, sin embargo, algunas de las quejas que en su momento han expresado los estudiantes principalmente enfocados por la falta de fluidez de las mismas unidas, han sido atendidas.

El líder estudiantil dijo además, que estarán al pendiente de la entrega próxima de las tarjetas de descuento con la finalidad de que se incremente el número de beneficiarios. Finalmente, Gómez González, precisó que continuarán al pendiente en la evaluación del sistema de transporte público, con la intención de que exista retroalimentación con autoridades y concesionarios, para que la mejorar en el servicio sea palpable.

“Puede ser algo que podemos tocar con ellos, porque somos estudiantes siempre, 24/7 no es que lo seamos de lunes a jueves. Nos han comentado que van a entrar nuevos camiones equipados con tecnología por medio de una aplicación con tarjetas de prepago y cuando se llegue eso nos podemos sentar a negociar nuevos descuentos y mas tarjetas”, concluyó.

